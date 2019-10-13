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الرئيس اليمنى يشيد بجهود السعودية فى معالجة أحداث عدن

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:19 م
الرئيس اليمنى يشيد بجهود السعودية فى معالجة أحداث عدن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
أ ش أ

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أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمعالجة الأحداث في مدينة عدن ولملمة الصفوف صوب إنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية وتعزيز مؤسسات الدولة.

وأشار هادي في تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم  ، الأحد ، إلى أنه وجه بوضع معالجات جذرية لضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد هادي أن الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط مؤسساتها، موضحا في الوقت ذاته أنه سوف يمضي الشعب اليمني في الكفاح حتى ينتزع سيادته، وتعود الدولة المعبرة عن الشعب، ممثلة بمؤسسات الشرعية.

ودعا كل من غرر به للتمرد على الدولة ومؤسساتها وثوابتها الوطنية مراجعة أعمالهم الطائشة والعودة إلى جادة الصواب والتوقف عن السير في هذا النهج الدموي.

 

 


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