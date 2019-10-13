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الرئيس الصينى : أى محاولة لتقسيم البلاد ستبوء بالفشل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:28 م
الرئيس الصينى : أى محاولة لتقسيم البلاد ستبوء بالفشل الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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حذر الرئيس الصينى شى جين بينج، من محاولات تقسيم الصين ، مشيرا إلى أن أى قوى خارجية تدعم هذه المحاولات ستدرك أن مساعيها بلا فائدة، وأن الشعب الصينى ينظر إلى هذه المحاولات باعتبارها أحلاما يستحيل تحقيقها. 
 
جاء ذلك فى تصريح للرئيس الصينى، خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس الوزراء النيبالى ، كيه بى شارما أولي، فى أول زيارة يقوم بها رئيس صينى إلى نيبال منذ 23 عاما، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية.
 
من جانبه، أكد رئيس الوزراء النيبالى دعم بلاده الصين بشدة فى حماية سيادتها وسلامة أراضيها وأنها تؤيد بشدة مبدأ "صين واحدة"، لافتا إلى أن نيبال لن تسمح لأى قوى باستخدام أراضيها فى أنشطة انفصالية ضد الصين.
 
وفى لقاء منفصل مع رئيس الجمعية الوطنية النيبالية غانيش براساد تيميلسينا، قال الرئيس الصينى شى جين بينج، إن الجانب الصينى مستعد لتعزيز التواصل والتعاون مع الهيئات التشريعية النيبالية، والعمل معا على توطيد الصداقة بين البلدين.
 
ومن جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية النيبالية، إن بلاده ستواصل التمسك بحزم بدعم مبدأ "صين واحدة" ولن تسمح لأى قوى بالمشاركة فى أنشطة انفصالية مناهضة للصين فى نيبال، معتبرا أن مبادرة "الحزام والطريق" التى أطلقها الرئيس الصينى قبل ست سنوات ستحقق نجاحا كبيرا.
 
وأضاف أن الجمعية الوطنية النيبالية مستعدة لتعزيز التواصل والتعاون مع الهيئات التشريعية الصينية ، وبذل الجهود لتعزيز الصداقة النيبالية - الصينية.
 

الصين

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نيبال

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