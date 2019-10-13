الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن سلامة المصريين إذا كانت مرتبطة بشخصى وأمنهم وسلامتهم أنا أرخص ثمن أقدمه"، متابعا: "دول 100 مليون مصرى ومن غير قصد بلاش تضيعوا البلد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال رده على أسئلة المشاركين فى الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، أن موقف مصر والدول العربية بالكامل باستثناء دولة أو اثنين كان واضحا من خلال الرفض الكامل للعدوان العسكرى من تركيا على شمال سوريا.

وتابع الرئيس السيسى: "بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية"، قائلا: "طب حد يفكر كده يقرب من مصر".