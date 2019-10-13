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الداخلية التونسية: العملية الانتخابية انطلقت فى أجواء أمنية مستقرة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:16 ص
الداخلية التونسية: العملية الانتخابية انطلقت فى أجواء أمنية مستقرة انتخابات تونس
تونس (أ ش أ)

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أكد الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيونى، أن عملية الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية انطلقت فى أجواء أمنية مستقرة.

وقال الحيونى - فى تصريح اليوم الأحد، إن جميع الوحدات الأمنية على أهبة الاستعداد لتأمين سير العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع وفي المقرات الرئيسية والفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويحق لنحو 7 ملايين ناخب التصويت في الجولة الرئاسية الثانية التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع المجهزة لاستقبال الناخبين داخل تونس 4 آلاف و567 مركزا منتشرة في مختلف أرجاء البلاد.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد جرت يوم 15 سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بحصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 6ر15% من الأصوات، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

 


انتخابات تونس

تونس

انتخابات الرئاسه التونسيه

الداخليه التونسيه

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