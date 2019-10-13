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الخشت: 2636 بحثًا دوليًا من جامعة القاهرة وتقدمنا 13% فى الأبحاث المنشورة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:46 م
الخشت: 2636 بحثًا دوليًا من جامعة القاهرة وتقدمنا 13% فى الأبحاث المنشورة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حققت تفوقًا على نفسها فى النشر الدولى عام 2018 مقارنة بعام 2017؛ حيث بلغ عدد الأبحاث 2636 بحثًا بزيادة 299 بحثًا وبنسبة زيادة 13%، وبلغ عدد الباحثين المكرمين 1293 باحثًا بزيادة 79 باحثًا عن عام 2017 وبنسبة زيادة 7%، وبلغت قيمة إجمالى المكافآت 21 مليون جنيه بزيادة 1.8 مليون جنيه عن عام 2017 وبنسبة زيادة 10%، كما وصل عدد الباحثين الحاصلين على مكافأة نشر أكثر من 10 أبحاث إلى 22 باحثًا في 2018 بزيادة 6 باحثين وبنسبة زيادة 37.5% مقارنة بعام 2017.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تسعى لتوفير البيئة الداعمة للباحثين للنهوض بعملية البحث العلمى والنشر الدولى، الذى يُعد من أولويات الجامعة لرفع مستوى الجامعة فى التصنيفات الدولية وخدمة المشروعات القومية من خلال تقديم أبحاث نوعية تخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، موضحًا أن الجامعة اهتمت بتفعيل وتطوير وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة العلمية، وتوفير الخامات العلمية، والدعم المادى والمعنوى للباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتيسير سبل النشر فى المجلات العلمية المحلية والدولية المرموقة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها تطوير مستمر وزيادة ملحوظة فى معدلات النشر العلمى الدولى لجامعة القاهرة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تضع البحث العلمى والنشر الدولى فى مقدمة أولوياتها، فى إطار سياسات التحول نحو جامعة من الجيل الثالث، والحرص على إتاحة المعرفة وتذليل سبل الوصول إليها، والعمل على رفع ترتيب الجامعة وتقدمها فى التصنيفات الدولية، وتطوير قدراتها التنافسية مع نظيراتها من الجامعات العالمية، وتبوئها مكانة رائدة تليق بها وبتاريخها العريق.

وتابع الدكتور محمد الخشت، أنه تم استحداث مكافأة خاصة لأفضل 3 كليات و3 أقسام علمية فى النشر العلمى، بإجمالى مبلغ 500 ألف جنيه، موزعة على المراكز الثلاث بالنسبة للكليات على التوالى بقيمة 150 ألف جنيه و100 ألف جنيه و75 ألف جنيه، وبالنسبة للأقسام العلمية 75 ألف جنيه و60 ألف جنيه و40 ألف جنيه على التوالى، مشيرًا إلى انه جاري العمل على استحداث جائزة لأفضل ثلاث كليات من حيث تقديم خدماتها من خلال موقعها الإلكترونى، وتأثير ذلك على التصنيف الدولى للجامعة.

 


جامعة القاهرة

التعليم العالى

البحث العلمى

الابحاث المنشورة دوليا

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