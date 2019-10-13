الخارجية الأردنية: الجهود مستمرة لاطلاق سراح الاردنيين المعتقلين لدى إسرائيل

وكالات

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية، استمرار جهودها الحثيثة لاطلاق سراح المواطنين الاردنيين، هبة عبدالباقي، وعبدالرحمن مرعى، المعتقلين لدى السلطات الاسرائيلية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن سفيرنا في تل ابيب وبتوجيه من الوزارة وعبر القنوات الدبلوماسية طالب في لقاءاته واتصالاته المتكررة مع الجانب الاسرائيلي بالافراج الفوري عن لمواطنين وتسهيل مهمة عودتهما للمملكة بأسرع وقت ممكن.

وجدد"القضاة"، رفض الاردن قرار السلطات الاسرائيلية توقيفهما اداريا، موضحا، أن الوزارة وفي اطار متابعتها اليومية لاعتقال هبة وعبدالرحمن، أوعزت لسفارتنا في تل أبيب للقيام بزيارات دورية لهما، وعلى إثرها قام قنصلنا هذا اليوم الاحد بزيارتهما في مركزي اعتقالهما.

وبين القضاة أن القنصل زار هبة عبدالباقي، وهي الزيارة الرابعة لها في مركز اعتقالها من أجل الاطمئنان عليها، والاطلاع على ظروف احتجازها وتوفير الظروف الملائمة لها، حيث اكدت هبة للقنصل تحسين ظروف اعتقالها وتوفير بعض من احتياجاتها الأمر الذي ضغطت وطالبت به الوزارة مع السلطات الإسرائيلية وحملتها مسؤولية سلامتها جراء ظروف اعتقالها.

وقال القضاة: إن هبة لا زالت على إضرابها عن الطعام، الامر الذي يجعل ضرورة الافراج الفوري عنها اكثر الحاحاً.

وتباع: إن القنصل زار ايضا المواطن الاردني عبدالرحمن مرعي في مكان اعتقاله، وهي الزيارة القنصلية الثانية له، للاطمئنان على أوضاعه الصحية ومتابعة الإجراءات القانونية بحقه والاطلاع على ظروف اعتقاله.

واوضح القضاة أن السلطات الإسرائيلية استجابت لتحذيراتنا حول سلامة عبدالرحمن الصحية، وبدأت بتوفير ظروف واحتياجات طبية خاصة له مراعاة لوضعه الصحي، مشيرا إلى أن صحة عبدالرحمن بدت جيدة بحمد الله.

وأكد ان الوزارة ستواصل جهودها ومساعيها للإفراج الفوري عن هبة وعبد الرحمن، كما سيواصل سفيرنا في تل أبيب متابعة مجريات التحقيقات لضمان حقوقهما القانونية، ومتابعة ظروف الاعتقال لحين الإفراج عنهما. كما ستواصل الوزارة والسفارة في تل أبيب متابعة شؤون الأردنيين في السجون الإسرائيلية