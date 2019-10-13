الجيش النيجيرى يقبض على 10 من قادة جماعة بوكوحرام الإرهابية

وكالات

قبضت وحدات من الجيش النيجيري على 10 من قادة جماعة بوكوحرام الإرهابية، في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا أثناء محاولتهم الفرار من عملية عسكرية أطلقت ضدهم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح المتحدث باسم الجيش النيجيري للتنسيق أمينو إيلياسو أن عملية توغل قامت بها وحدات من الجيش في بيتا بمنقطة غووزا سمحت بالقبض على المشتبهين، لافتًا إلى أن قوات الجيش كانت قد كثفت عملياتها في جميع أرجاء البلاد لإحباط النشاطات الإجرامية، وأن مختلف العمليات حققت نتائج جيدة .