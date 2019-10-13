الجيش الليبى ينفذ غارات تستهدف مواقع تسيطر عليها قوات "الوفاق" جنوب طرابلس

طرابلس (أ ش أ)

أعلن الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن طائراته نفذت غارات استهدفت مواقع تسيطر عليها قوات "حكومة الوفاق" الليبية.

وأفاد المركز الإعلامى لغرفة عمليات الجيش الوطنى الليبى - فى بيان بثته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الضربات الجوية استهدفت مناطق عدة وتمركزات لقوات "حكومة الوفاق " فى محيط مدينة "العزيزية " جنوب غرب العاصمة (طرابلس).

وكان الجيش الوطنى قد أعلن - فى وقت سابق-، إسقاط طائرة "مسيرة " بدون طيار، كانت تستخدم فى الاستطلاع والتصوير فى منطقة "ورشفانة " جنوب (طرابلس)، وأكد تقدم قواته فى منطقة "الهيرة " ضواحى "غريان".