سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اللبنانى: طائرة إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فى ضاحية بيروت الجنوبية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:11 م
الجيش اللبنانى: طائرة إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فى ضاحية بيروت الجنوبية طائرة استطلاع - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجيش اللبنانى، أن طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار، اخترقت الأجواء اللبنانية مساء أمس السبت، ونفذت طيرانا استطلاعيا فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
 
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى، فى بيان لها اليوم الأحد، أن طائرة الاستطلاع الإسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس السبت، ونفذت طيرانا دائريا على علو منخفض فوق منطقة معوض بحى ماضى فى الضاحية الجنوبية، ثم استمرت بالتحليق على علو مرتفع لبعض الوقت، لتغادر فى أعقاب ذلك الأجواء اللبنانية.
 
وأشارت، إلى أن وحدات القوات المسلحة المنتشرة فى الضاحية الجنوبية، اتخذت "الإجراءات المناسبة" فور اختراق الطائرة الإسرائيلية للأجواء ودخولها المنطقة.
 
وتعد ضاحية بيروت الجنوبية، هى المعقل الأساسى لحزب الله ومنطقة نفوذه الرئيسة فى لبنان.
 
وسبق وأن سقطت طائرتان إسرائيليتان من دون طيار، فى نفس المنطقة بضاحية بيروت الجنوبية، فى 25 أغسطس الماضى، وهو ما تسبب فى اشتباكات محدودة بين حزب الله وإسرائيل، بقيام الحزب بتدمير عربة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلى بصواريخ خارقة للدروع من طراز كورنيت، لترد إسرائيل بقصف مدفعى مكثف لعدد من بلدات منطقة الجنوب اللبناني.
 

لبنان

الجيش اللبنانى

بيروت

طائره استطلاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه

الرئيس السيسى: من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه

شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة