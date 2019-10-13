الجيش السورى يرسل تعزيزات لمحيط منبج بعد إعلان "قسد" عدم الدفاع عنها

وكالات أنباء

أفادت مصادر سورية، أمس السبت، بأن الجيش السورى أرسل تعزيزات تضم جنودا وعربات مصفحة لمحيط منبج، وذلك بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية عدم اهتمامها بالدفاع عن المدينة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وحسب المصادر نفسها، فقد قام الجيش السورى، بتعزيز نقاطه ونشر عناصره على طول الخط الفاصل بينه، وبين قوات سوريا الديمقراطية.

وتعليقا على هذه الأنباء، قال المتحدث باسم "قسد"، مصطفى بالي، إن "قوات النظام السورى تتقدم على جبهة منبج، وهذا أمر لا يعنينا".

وكان الجيش السوري، قد عزز من تواجده يوم أمس على ضفاف نهر الفرات المقابلة للمناطق التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي.