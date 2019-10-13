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الجيش الجزائرى يكتشف مخبأ للذخيرة جنوبى البلاد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:02 م
الجيش الجزائرى يكتشف مخبأ للذخيرة جنوبى البلاد الجيش الجزائرى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد عن ضبط مخبأ للذخيرة بولاية تمنراست جنوبي البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "تمكنت قوات الجيش أمس إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على 1542 طلقة عيار 14,5 ملم".

وأضاف البيان أنه تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة (شمال شرق)، فيما تم اكتشاف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية بومرداس (شمال).

وأشار البيان إلى أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالقالة (شمال شرق)، فيما تم توقيف 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وتيارت (شمال غرب).

 

 


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