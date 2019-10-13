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الجنايات تعرض فيديوهات حريق وتدمير القسم ضمن إحراز «اقتحام قسم التبين»

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:33 م
الجنايات تعرض فيديوهات حريق وتدمير القسم ضمن إحراز «اقتحام قسم التبين» المستشار محمد السعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تواصل الدائرة 9 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، فض الأحراز فى إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين"، وظهر فى الفيديوهات لحظة اشتعال النار بقسم شرطة التبين.
 
وفى بداية الجلسة فضت المحكمة مظروف أبيض بداخلة 3 أسطوانات وفلاشة، وبعرض الفلاشة تبين أن بداخلها 4 فيديوهات، وبفتح الفيديو الأول تبين أن مدته 3 دقائق و25 ثانية، وظهر شخص يمزق لوحة مكتوب عليها "قسم شرطة التبين"، وظهر فى الفيديو تدمير وحرق محتويات القسم من الداخل، وبعثرة محتويات القسم وأثار نيران مشتعله بالقسم من الداخل.
 
وعرضت المحكمة المقطع الثانى ومدته دقيقة و46 ثانية، وظهر فى الفيديو أثار حريق بمحتويات القسم من الداخل، وكما ظهر لهيب النيران فى بعض مكاتب القسم، واحتوى الفيديو الثالث على أثار حريق القسم.
 
وعرضت المحكمة الفيديو الرابع وظهر فيه أثار حريق القسم من الخارج، وخروج بعض الأشخاص يخرجون من القسم وبحوزتهم متعلقات من داخله .
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
 
كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
 
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
 
 
 
 

اقتحام قسم التبين

احداث التبين

المستشار سعيد الشربينى

جنايات القاهرة

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