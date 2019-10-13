الجبير: الملكة ليست وراء ما يشتبه بأنها ضربة استهدفت ناقلة نفط إيرانية

(رويترز)

قال وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، إن المملكة ليست وراء ما يشتبه بأنها ضربة استهدفت ناقلة نفط مملوكة لإيران فى البحر الأحمر.

وقال التلفزيون الرسمى الإيرانى، إن الناقلة قُصفت بصواريخ يوم الجمعة، لكنه نفى تقارير عن انطلاقها من السعودية.

وقال الجبير فى تصريحات للصحفيين فى الرياض، إن المملكة لا تشارك فى سلوك مثل هذا أبدا، وإن هذه ليست هى الطريقة التى تعمل بها، ولم يكن هذا أسلوبها فى السابق.

وتابع قائلا، إن القصة لا تزال غير كاملة، داعيا للتريث ومعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات.