الثلاثاء المقبل.. افتتاح "قصر الجرف" بيت العمارة والفنون المصرية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تحتفل الأوساط الثقافية والفنية والسياحية فى الأقصر، يوم الثلاثاء المقبل، بإفتتاح "قصر الجُرفٌ" بيت العمارة والفنون المصرية، وسط الطبيعة الريفية وعلى شاطىء نهر النيل الخالد فى غربي مدينة الأقصر، وذلك بحضور رؤساء الغرف والمؤسسات السياحية، وأساتذة الفنون والأكاديميين وعمداء الكليات والفنانين التشكيليين، وجمهور من السياح المقيمين والمعنيين بقضايا الثقافة والتراث والسياحة الثقافية بمحافظة الأقصر.

ويعتبر بيت العمارة والفنون المصرية القديمة، الذى باتت زيارته متاحة أمام المصريين والأجانب، هو قصر تراثى أقيم بهدف استعادة روح العمارة المصرية وفنونها المختلفة، وتمكين زواره من معايشة الحياة فى مصر قبيل مائتى عام مضت.

وتقول الدكتورة "مارينا هتشين" مديرة قصر الجرف، والناشطة البريطانية فى مجال حماية الفنون التراثية، والمقيمة بمدينة الأقصر، بأن البيت به 18 غرفة جميعها تطل على نهر النيل والطبيعة الريفية فى نفس الوقت، موضحةً أن الغرف بنيت بطراز معمارى فريد فكل غرفة مدخل خاص، وكل غرفة تحاكى نمط معماري وهندسي مختلف من الطرف المعمارية والهندسية والفنية التى عرفتها العمارة المصرية طوال قرون مضت.

وأضافت مديرة قصر الجرف – في بيان صحفي - أن البيت الذى يستعيد ثقافة المساحات الخضراء والإحتفاء بنهر النيل، مفتوح امام متذوقى العمارة والفنون التراثية، وأمام المصورين والفنانين التشكيليين والموسيقيين أيضا، لتمكينهم من ممارسة إبداعاتهم وسط أجواء تم إستدعاؤها لهم من عصور مضت بالمجان، وأنه مفتوح أيضا لإقامة المعارض التشكيلية والحفلات الموسيقية.