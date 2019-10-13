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التنمية المحلية تنظيم ورشة عمل للمتطوعين فى مشروع "مواجهة الزيادة السكانية"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:48 م
التنمية المحلية تنظيم ورشة عمل للمتطوعين فى مشروع "مواجهة الزيادة السكانية" ورشة عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية
كتب على عبد الرحمن

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تنظم وزارة التنمية المحلية من خلال "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ورشة عمل تدريبية فى الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الحالى بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان ووحدات السكان بمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية وهى من المحافظات التى ينفذ بها المشروع كمرحلة أولى، فى إطار اهتمام وزير التنمية المحلية بتنفيذ أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 ومنهجية توطينها فى خطط المحافظات ودور الشباب فى تحقيقها.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الورشة تهدف إلى دمج الشباب المتطوع، الذى تم اختياره بعد اختبارات ومعايير موضوعية فى منظومة عمل وحدات السكان بالمحافظات الثلاث وحتى يتم خلق روح تعاون فعال ينتج عنه تحقيق الهدف المرجو من المشروع، بحضور الدكتورة فاطمه الزهراء جيل، مديرة المشروع والدكتور عمرو حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم ومديرى مكتب المجلس القومى للسكان بالمحافظات المعنيه وأعضاء وحدات السكان بالمحافظات .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية التدريب لأعضاء وحدات السكان بالمحافظات وخلق روح التعاون بينهم وبين وحدات المجلس القومى للسكان بالمحافظات وإبراز الدور الداعم لهم ودمج الشباب المتطوع الذى تم اختياره لينضم لمجموعه العمل مشيرا إلى أن الورشة ستركز على بناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات باستخدام أساليب العمل الجماعى لإدارة البرنامج السكانى بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومى للسكان بالمحافظات وخلق أساليب للشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة ودمج الشباب المتطوع فى مجموعات عمل المحافظة والتعريف بمهامهم وأسلوب العمل مع فرق عمل المحافظات.

وطلب الوزير ضرورة قيام المشرفين على ورشه العمل بالتدريب على المنظومة المعلوماتية بمراكز معلومات المحافظة وطرق عرض البيانات والتعرف أيضا على dashboard  وهى اللوحة المعلوماتية الاليكترونية الموجودة بمكتب المحافظ لمعرفة مؤشرات الخلل فى كل مركز وقرية بمحافظته وأسباب ارتفاع الزيادة السكانية والعمل على الوصول لحل وعلاج سريع لنقاط الضعف .

ويتم خلال جلسات اليوم تحليل الإطار المؤسسى المقترح لتسريع الاستجابة المحلية وكيفية إشراك الشباب فى صنع القرار والعائد المتوقع من مشاركة الشباب وتفعيل المسئولية المجتمعية ومناقشة نماذج خطط المتابعة والتقييم .

جدير بالذكر أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية يعد من المشروعات القومية التى تأتى فى أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتى يسعى المشروع فى العمل عليها بمعرفه نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية ووضع طرق سريعه لحلها حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادى.

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