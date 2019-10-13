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التعليم: انتهاء تجميع نتائج الامتحان القبلى لقياس مهارات طلبة أولى ثانوى خلال أيام

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:00 ص
التعليم: انتهاء تجميع نتائج الامتحان القبلى لقياس مهارات طلبة أولى ثانوى خلال أيام وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن قطاع التعليم الفنى انتهى من تجميع نتائج الامتحان القبلى لطلاب الصف الأول الثانوى العام فى عدة محافظات على أن يتم الانتهاء من تجميع نتائج جميع المحافظات خلال الأسبوع الجارى على أن يتم تحليل النتائج ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى طلاب الصف الأول الثانوى الفنى فى المدارس. وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة، أن البرنامج العلاجى للطلبة تم البدء فيه ومستمر.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحان قبلى لطلاب الصف الأول الثانوى الفنى نهاية سبتمبر الماضى فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لقياس مهارات الطلبة على أن تعقد الامتحان على فترتين صباحية ومسائية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طباعة الامتحان ونموذج الإجابة، كما تم تصحيح كراسات إجابات الطلاب فى المدرسة والاحتفاظ بكراسات إجابات الطلبة داخل المدرسة التابع لها الطالب، وأيضا عدم التدخل من أى طرف فى الامتحان أو التصحيح حتى يتسنى معرفة المستوى الحقيقى للطلبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سيتم إعداد برنامج علاجى للطلبة ضعاف القراءة والكتابة لتنمية مهاراتهم نهاية الفصل الدراسى الأول، مشددة على أن المحافظات التى لم توجد فيها دراسة اليوم السبت تم التنبيه على الطلبة والمعلمين بالحضور لأداء الامتحان القبلى.

 


التربية والتعليم

الامتحان القبلى

قياس مهارات طلبة التعليم الفنى

اخبار التعليم

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