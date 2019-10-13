التضامن: أصحاب المعاشات والمستفيدون منها 10 ملايين و125 ألف مواطن

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و125 ألفا و918 مستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى أول شهر أكتوبر الجارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التضامن الاجتماعى فى ابتكار خطط وبرامج غير تقليدية لأول مرة خارج الصندوق على مدار الـ 5 سنوات الماضية وتغيير النظرة تجاه الوزارة من اقتصار عملها التقليدى الذى يقوم على تقديم مساعدات فقط إلى إطلاق العديد من المبادرات واختراق الملفات الشائكة التى جاءت بالنفع على الأسر، خاصة الأولى بالرعاية والفقيرة ولعل أبرز هذه الملفات هو تنفيذ برنامج تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين فى صرف مساعدات شهرية، حيث استطاعت الوزارة الوصول إلى هذه الأسر فى القرى والنجوع وصرف مساعدات لما يقرب من 2.2 مليون أسرة بما يعادل أكثر من 10 ملايين مستفيد فى مده لا تتجاوز 3 سنوات فى الوقت الذى لم يتعدى فيه عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى على مدار 30 عامًا ماضية 1.7 مليون مستفيد علاوة على أن برنامج تكافل وكرامة ساهم فى مساعدة الآلاف من الأسر فى استكمال أبنائهم تعليمهم وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية.