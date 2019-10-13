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التحقيق مع استشارى تحاليل طبية وآخر لاستيلائهما على مليون و700 ألف جنيه

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:01 م
التحقيق مع استشارى تحاليل طبية وآخر لاستيلائهما على مليون و700 ألف جنيه أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع شخصين تلقيا مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وذكرت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين أحدهما استشاري تحاليل طبية ويعمل في مجال العقارات، والآخر طالب ويعمل في مجال العقارات وتشطيب الوحدات السكنية حيث تلقيا مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%، ولم يلتزمان بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقيها منهم بلغت خلال عام 2019 بلغ إجماليها ( 1.700.000 مليون وسبعمائة ألف جنيه).

وأضافت التحريات، أن المتهمين زعما استثمار الأموال في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

 

 


التحقيق مع متهمين

الاستيلاء علي الأموال

الاستيلاء علي مليون ونصف

توظيف الأموال

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