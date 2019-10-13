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"التجارة" تستضيف الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لتنظيم مشاركة مصر بإكسبو دبى 2020

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:50 ص
"التجارة" تستضيف الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لتنظيم مشاركة مصر بإكسبو دبى 2020 جانب من الاجتماع
كتب إسلام سعيد

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استضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الأول للجنة الوطنية التنسيقية المعنية بالمشاركة المصرية فى معرض أكسبو دبى 2020 برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، وذلك بمشاركة ممثلي 25 جهة تضم الوزارات والهيئات والأجهزة المصرية المعنية بالمشاركة فى هذا المحفل الدولى الهام.
 
وقال عبد العزيز الشريف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن الاجتماع استهدف استعراض تطور العمل بالجناح المصرى والخطة المستقبلية للانتهاء من تجهيزه وتسليمه لإدارة المعرض فى الوقت المحدد، مشيراً إلى أن الجناح المصرى مقام على مساحة 3 آلاف متر مربع وهى أكبر مساحة تحصل عليها مصر فى تاريخ مشاركتها فى الاكسبو ويشمل الجناح 9 قطاعات رئيسية.
 
وأضاف أن الاكسبو يمثل حدث عالمى يعقد كل 5 سنوات، مشيراً إلى أن اكسبو دبى مقام على مساحة 438 فدان وتبدأ فاعليته خلال شهر أكتوبر المقبل وسيستمر لمدة 6 أشهر (أبريل 2021) حيث من المتوقع استقبال الاكسبو لـ25 مليون زائر ويشارك به 190 دولة، وأوضح الشريف أن هيئة تنمية الصادرات ستتولى بالتعاون مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية المصرية إدارة الترتيبات الداخلية للجناح المصرى، مشيراً إلى أن الجناح المصرى يقع فى موقع متميز بجوار الجناح الإماراتى ويعكس تصميمه الخارجي الحضارة المصرية العريقة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى، كما سيتم تجهيز الجناح من الداخل بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة لتوفير كافة الإمكانيات والخدمات لزوار المعرض.
 
وأضاف أن الجناح المصرى سيظل متواجد بالإمارات بمدينة الاكسبو لسنوات طويلة وسيتم الاستفادة منه فى الترويج لمصر فى كافة القطاعات الاستثمارية والتجارية والخدمية، ولفت الشريف إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل خاص بالمعرض للتواصل مع مختلف الجهات المعنية وتلقى المقترحات وتنظيم اللقاءات الثنائية وذلك للإنتهاء من الترتيبات النهائية للمشاركة المصرية بالمعرض فى أقرب وقت ممكن .
 
وأضاف أن مصر تتطلع لتحقيق مشاركة مصرية متميزة بمعرض إكسبو 2020 دبى، لافتا إلى أهمية الدورة القادمة والتى تتميز بطابع خاص، حيث يعد إكسبو 2020 دبى أول إكسبو دولى يقام فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، كما يعد أكبر حدث فى تاريخ إكسبو الدولى من حيث شموله واستقطابه للزوار الدوليين، إلى جانب تزامنه مع الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبى) لإقامة دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وكان عبد العزيز الشريف الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات قد قام مؤخراً بزيارة الي دولة الامارات لتفقد التطورات الميدانية ووضع خطة العمل المستقبلية للإنتهاء من الجناح المصرى فى الموعد المحدد، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع المسئوليين الإماراتيين للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بإقامة الاكسبو بصفة عامة وما يتعلق بالجناح المصرى بصفة خاصة، وذلك بمشاركة وحضور الوزير مفوض تجارى يونان ادوارد رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى.

اكسبو دبي

التجارة والصناعة

المعارض الخارجية

تنمية الصادرات

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