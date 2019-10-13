التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين بالوحدات الصحية التابعة لمحل سكنهم

كتب وليد عبد السلام

كشفت منظومة التأمين الصحى الجديدة أن تسجيل المواطنين للحصول على خدمات المنظومة الشاملة مرتبط بعملية التسجيل بالوحدة أو المركز الطبى التابع له محل سكن المنتفع تسهيلا عليهم فى الحصول على الخدمة .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بيكون فى أقرب وحدة لسكنك حيث يتم إبلاغ المنتفع بعنوان بالوحدة التى سيتم ربطه عليها وتتبع سكنة ليحصل منها على الخدمة الطبية.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن المنتفع مسموح له التردد على الوحدة الصحية والمركز الطبى فى الحاللت العادية والطارئة بعد القيام بعمليات الحجز الإلكترونى المسبق للحصول على الخدمة أما فى حالات الطوارئ فيمكن التردد سريعا وبدون حجز .

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل هو نظام صحى تكافلى بيضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية وفقا لمعايير قومية لكل المواطنين دون تفرقة أو تميز.



