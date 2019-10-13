سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين بالوحدات الصحية التابعة لمحل سكنهم

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:08 م
التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين بالوحدات الصحية التابعة لمحل سكنهم التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت منظومة التأمين الصحى الجديدة أن تسجيل المواطنين للحصول على خدمات المنظومة الشاملة مرتبط بعملية التسجيل بالوحدة أو المركز الطبى التابع له محل سكن المنتفع تسهيلا عليهم فى الحصول على الخدمة  .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بيكون فى أقرب وحدة لسكنك حيث يتم إبلاغ المنتفع بعنوان بالوحدة التى سيتم ربطه عليها وتتبع سكنة ليحصل منها على الخدمة الطبية.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن المنتفع مسموح له التردد على الوحدة الصحية والمركز الطبى فى الحاللت العادية والطارئة بعد القيام بعمليات الحجز الإلكترونى المسبق للحصول على الخدمة أما فى حالات الطوارئ فيمكن التردد سريعا وبدون حجز .

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل هو نظام صحى تكافلى بيضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية وفقا لمعايير قومية لكل المواطنين دون تفرقة أو تميز.


 

الصحة

التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى الشامل

التسجيل

الوحدات الصحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التأمين الصحى الشامل" تدعو المواطنين للاحتفاظ بالرقم التعريفى للتسجيل بالوحدات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:00 ص

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:00 ص

بروتوكولات علاج حديثة وموحدة لمرضى التأمين الصحى الشامل.. المنظومة الجديدة تكشف: إعداد أدلة عمل إكلينيكية لتوفير 40% من ميزانيات العلاج.. وتؤكد: سنصل إلى منظومة بلا أخطاء طبية

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:00 م

صور .. أول صيدلية حكومية بأسوان تبيع الأدوية مخفضة للمرضى.. تساعد المقيمين فى 3 مراكز لتخفيف العبء عنهم .. مدير التأمين الصحى: هدفها توفير الأدوية بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:00 م

صور.. التأمين الصحى الشامل يكشف آليات التشغيل خلال 100 يوم بـ 6 محافظات

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة