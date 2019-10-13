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البنك الدولى يقلص توقعه لنمو الهند إلى 6% هذا العام

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:26 م
البنك الدولى يقلص توقعه لنمو الهند إلى 6% هذا العام الهند
رويترز

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قلص البنك الدولى اليوم الأحد توقعات النمو للهند فى السنة المالية الحالية إلى 6% من 7.5% وحذر من تباطؤ "خطير" قد يضعف بدرجة أكبر القطاع المالي.

وفى توقعه السابق الصادر فى أبريل، قال البنك إن التوقعات الاقتصادية للهند قوية وتكهن بنمو 7.5 للسنة المالية التى بدأت فى أبريل.

لكن ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا ينمو حاليا بأبطأ وتيرة فى ست سنوات وسجل نموا 5% فى ربع السنة من أبريل إلى يونيو متأثرا بضعف طلب المستهلكين وتقليص الإنفاق الحكومي.

وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا لينمو 6.9% فى السنة المالية 2020-2021.


البنك الدولى

التوقعات الاقتصادية للهند

الاقتصاد

رويترز

الهند

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