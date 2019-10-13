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البعثة الاممية لقبرص: نطالب المجتمع الدولى برسالة قوية ضد سلوك تركيا بالمنطقة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:53 م
البعثة الاممية لقبرص: نطالب المجتمع الدولى برسالة قوية ضد سلوك تركيا بالمنطقة رئيس البعثة الاممية لقبرص
نيويورك/الأمم المتحدة: إنجى مجدى

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قال سفير جمهورية قبرص لدى الأمم المتحدة أندرياس مافرويانيس، إن بلاده تطال مجلس الأمن والمجتمع الدولى بإرسال رسالة قوية ضد أعمال التنقيب عن الغاز غير القانونية التى تقوم بها تركيا فى المياه القبرصية.

 

وأضاف مافرويانيس، لـ"اليوم السابع"، أنه لابد للجميع أن يمارس نفوذه على تركيا لتفهم جيدا أنها ليس بإمكانها ممارسة هذا النوع من التعديات على المنطقة البحرية لقبرص والذى يخالف بوضوح القانون الدولى.

 

وقبل أسبوع، أرسلت تركيا سفينة تنقيب عن النفط إلى المياه القبرصية وأعلنت عزمها بدء الحفر، مدعية حقوقا زائفة فى اكتشافات الغاز قبالة السواحل القبرصية، مما دفع نيقوسيا إلى اتهام أنقرة "بتصعيد حاد".

 

وأشار السفير القبرصى، إلى أن الاتحاد الأوروبى يتخذ تدابير للتعامل مع الأمر معربا عن آماله أن يكون رد فعل المجتمع الدولى بشكل عام، مناسبا لوقف تلك الأنشطة غير القانونية.  

 


الامم المتحدة

تركيا

قبرص

الغاز

مجلس الامن

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