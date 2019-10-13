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البحر الأحمر تعلن عن احتمالية سقوط أمطار على مدينة رأس غارب.. غدا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:08 م
البحر الأحمر تعلن عن احتمالية سقوط أمطار على مدينة رأس غارب.. غدا امطار - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن ديوان عام محافظة البحر الأحمر، عن احتمالية سقوط أمطار، على شمال المحافظة وتحديدا بمدينة رأس غارب والزعفرانة، اعتبارا من غدا الاثنين ومن المتوقع أن تستمر للثلاثاء.

وأكدت المحافظة فى بيان لها اليوم أن ورد لغرفة العمليات للمحافظة بيانا من هيئة الارصاد الجوية يفيد إحتمالية سقوط امطار مابين شديده او متوسطه على مدينة راس غارب وقرية الزعفرانه، ومابين خفيفه ومتوسطة على مدن " الغردقه وسفاجا والقصير، وذلك إعتبارا من غدا الاثنين وبعد غدا الثلاثاء.

 

واكدت المحافظة أن تم رفع درجة الاستعداد طبقا للتعليمات المستديمة وكذا التنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن.

 

 

 


البحرالاحمر

سقوط امطار

غارب

الزعفرانه

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