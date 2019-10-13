البابا تواضروس يلتقى مع شباب كنائس شمال فرنسا بباريس

أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي بباريس لقاء قداسة البابا مع شباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا.

ووجه الشباب مجموعة من الأسئلة لقداسة البابا ،تنوعت موضوعاتها بين الأمور الحياتية الخاصة بالمجتمع الذي يعيشون فيه والأمور الروحية والكنسية.

والتقى قداسة البابا خلال زيارته الرعوية لإيبارشية باريس وشمال فرنسا أمس بشعب كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بشاتني ملابري وبشعب كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي (مقر المطرانية) ودشن الكنيسة ذاتها صباح اليوم وصلى القداس الإلهي بها.

تأتي زيارة قداسة البابا للإيبارشية في مستهل جولة رعوية يزور خلالها عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.