سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يدشن كنيسة درافى القبطية بشمال فرنسا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:49 ص
البابا تواضروس يدشن كنيسة درافى القبطية بشمال فرنسا قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت ــ سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يدشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كنيسة قبطية بدرافي شمال فرنسا أثناء زيارته الرعوية الأولى لفرنسا بحضور الأنبا مارك أسقف باريس والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وعدد من الأساقفة.

التدشين يعتبر يوم ميلاد الكنيسة، ويتم مرة واحدة فى عمر الكنيسة، وفيه يتم البدء بصلاة الشكر، ثم تقرأ المزامير ويصلى المزمور والإنجيل، وبعد تلك الأواشى "صلاة باللغة القبطية"، وهى سبعة أواشى "أوشية من أجل المرضى والمسافرين والراقدين "الأموات"، وأهوية السماء "الزروع والمياه"، ورئيس الأرض والموعوظين "المشتاقين لمعرفة الله"، والقرابين "ما يقدم لله"، ثم تبدأ عملية التدشين.

كما يشارك الشعب فى التدشين عن طريق المردات فى الصلاة على ثلاث مراحل، الأولى فى بداية صلاة التدشين، ويقول الشعب "يارب ارحم"، والثانية فى نهاية صلاة التدشين، ويقول الشعب "يستجيب الرب" أما الثالثة، فتكون بعد صب زيت الميرون على المذبح، ويعطى اسما للمذبح، وهذا مثل شهادة الميلاد للطفل المولود الجديد ويقول الشعب هللويا "الفرح".


تواضروس

كنيسة درافي

زيارة البابا لفرنسا

البابا تواضروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يلتقى أعضاء الجالية المصرية بباريس أثناء زيارته الرعوية

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:51 م

البابا تواضروس يروى قصصًا للأطفال فى زيارته الأولى لفرنسا.. ويلتقى كهنة باريس.. ويؤكد للأقباط: مصر تتقدم والحياة تتطور للأفضل.. والمشوار طويل ولكننا بدأنا السير على الطريق

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:30 م

البابا تواضروس لأقباط فرنسا: الحياة في مصر تتطور للأفضل

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:38 م

البابا تواضروس: استغلال الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة