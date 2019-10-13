"الاتصالات": عدد مستخدمى الانترنت عبر المحمول بلغ 38.79 مليون فى يونيو 2019

كتبت: هبة السيد

كشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول نسبة مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول من اجمالى مشتركي المحمول الى 38.79 مليون فى يونيو 2019، مقارنة بنحو 38.60 مليون فى مايو 2019 و 34.27 فى يونيو 2019، ويصل حجم خطوط المحمول المستخدمة بالسوق لما يقرب من 94 مليون خط.

كما كشف التقرير عن انخفاض طفيف بحجم مشتركى الانترنت فائق السرعة ADSL حيث وصل عدد الاشتركات الى نحو 6.88 مليون مشترك فى يونيو 2019 مقارنة بنحو 6.91 فى مايو 2019، وكان يصل حجم الاشتراك بـADSL فى يونيو 2018 الى نحو 5.82 مليون.

ووصل حجم المشتركين فى التليفون الأرضى الى نحو 8.21 مليون مشترك فى يونيو 2019 مقارنة بنحو 8.56 مليون فى مايو 2019 و 7.40 مليون مشترك فى يونيو 2018.

ويصل اجمالى سعة السنترالات الى 23.97 مليون خط فى يونيو 2019 مقارنة بـ23.33 مليون خط فى مايو 2019 و 19.35 مليون خط فى يونيو 2018.

ويصل عدد المشتركين فى التليفون الأرضى حكومى الى 3% و التجارى 12% و المنازل 85%.