"الاتصالات": تأسيس 456 شركة بالربع الأول من 2019 برأسمال 666.47 مليون جنيه

كتبت: هبة السيد

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تقرير لها عن مؤشرات البنية الأساسية، بأن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019 وصلت الى 456 شركة مقارنة بنحو 357 شركة تم تأسيسها خلال الفترة من يناير و حتى مارس 2018.

في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 666.47 مليون جنيه خلال الفترة يناير وحتى مارس 2019 مقارنة بـ 326.66 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2018.

و بلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 522 نقطة خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019 ، مقارنة بنحو 655 نقطة خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2018.