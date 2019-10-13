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الإجهاد ومرض السكر أسباب مختلفة وراء شعورك بتنميل الأصابع

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:00 م
الإجهاد ومرض السكر أسباب مختلفة وراء شعورك بتنميل الأصابع تنميل اليد
كتبت هند عادل

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الشعور بتنميل فى أصابع اليد حالة تحدث كثيرا وتؤدى إلى فقدان الشعور بالأطراف، وقد تكون مجرد حالة عارضة أو ورائها أسباب أخرى لحالات مرضية، فيمكن أن تؤدى الأعصاب المصابة أو الملتهبة إلى تنميل الأصابع  نتيجة لوجود مشاكل تدفق الدم.

ووفقا لموقع" webmd"هناك العديد من الأسباب المرضية وراء الاصابة بتنميل الأصابع والشعور بحاله التخدير بها وأهمها:

مرض السكر
 

كثيرا من مرضى السكر الذين يعانون من ارتفاع نسبته في الدم يؤدى ذلك إلى تلف الأعصاب مع مرور الوقت وهي حالة تسمى "الاعتلال العصبي المحيطي"، يعد تنميل الأصابع أو الوخز أحد الأعراض ، ولكن يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

وخز أو خدر في القدمين أو الساقين،ألم أو تشنجات، ضعف العضلات، ضعف التوازن،حرقان أو ألم بمجرد أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف أعصابك،  لا يوجد علاج يمكن أن يقلب هذا الضرر، لكن بعض الأدوية الموصوفة يمكن أن تساعد الناس على معالجة الأعراض. وتشمل هذه مضادات الاكتئاب ومضادات الاختلاج وكريمات البشرة، يجب  أيضًا إبقاء مرض السكري تحت السيطرة لمنع اعتلال الأعصاب من أن يزداد سوءًا.

 

متلازمة النفق الرسغي

يحتوي معصم اليد  على مساحة صغيرة تعرف باسم النفق الرسغي، العديد من الأعصاب التي تتحكم في الأصابع واليدين تمر بهذا النفق،وفى حاله قضاء الكثير من الوقت  في العمل على جهاز كمبيوتر أو القيام بأنشطة أخرى تجهد معصم اليديؤدى ذلك إلى التهاب النفق الرسغى وتورم معصم اليدين وأيضا الشعور بتنميل فى الأصابع، وأيضا ظهور أعراض أخرى مثل ألم في اليدين أو الأصابع،وخز في اليدين أو الأصابع،قبضة ضعيفة،إسقاط الأشياء من اليد.

 


تنميل الاصابع

اسباب تنميل الاصابع

اعراض تنميل الاصابع

مرض السكر

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