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الأمم المتحدة تحث على حماية واستكمال العملية الانتخابية فى أفغانستان

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:39 م
الأمم المتحدة تحث على حماية واستكمال العملية الانتخابية فى أفغانستان الانتخاابت الافغانية-صورة ارشيفية
أ ش أ

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حثت بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في أفغانستان (أوناما)، اليوم ، الأحد ، الحكومة الأفغانية والسلطات الانتخابية على حماية واستكمال العملية الانتخابية في البلاد.

وذكرت البعثة - في بيان نقلته قناة (طلوع) الأفغانية - أن المواطنين واجهوا التهديدات الأمنية وأدلوا بأصواتهم من أجل مستقبل أفضل للبلاد، مشيرة إلى أنه على كل السلطات والأحزاب السياسية إظهار التزامها باستكمال العملية الانتخابية وحمايتها، خاصة فيما يتعلق بإعلان النتائج.

يذكر أن هذه الانتخابات هي الأولي التي تديرها السلطات الأفغانية بالكامل منذ عام 2001 وتعد نقلة مهمة للبلاد.. وقد أجريت الانتخابات الرئاسية في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ولم يتم بعد الإعلان عن النتائج رسميا.

 

 


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