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الأطفال عرضة للإصابة بمرض القرنية المخروطية.. الدكتور أحمد المعتصم يحذر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:00 م
الأطفال عرضة للإصابة بمرض القرنية المخروطية.. الدكتور أحمد المعتصم يحذر الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية
تقرير خاص

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القرنية المخروطية مرض خطير، تكمن خطورته إن أعراضه غير واضحه، فالمريض يصاب به ويعتقد أنه يريد فقط تغيير النظارة، ولا توجد له أي أعراض إلا ضعف النظر التدريجي، أيضا خطورته تتضاعف عندما يصيب الطفل لأنه غير قادر على التعبير عن ما يعاني منه.

 الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح من خلال التقرير التالي اعراض الإصابة بالقرنية المخروطية.

5 اعراض للإصابة بمرض القرنية المخروطية
5 اعراض للإصابة بمرض القرنية المخروطية

 

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ "اليوم السابع" إن القرنية المخروطية مرض يصيب شباك العين يمكن أن يصيب به أطفال صغار في سن 10 و 12 سنة واحيانا في عمر الست سنوات، لافتاً إن القرنية عبارة عن مجموعة من الألياف المتماسكة مع بعضها البعض وفي حالة القرنية المخروطية تلك الالياف تتراخى وتكون غير متماسكة فالقرنية يحدث بها بروز للأمام.

وأشار إلى أن القرنية المخروطية تحدث بسبب عوامل وراثية، او لمن يفرك عينيه نتيجة لوجود تحسس بالعين وتلك الحركة قد يفعلها الكبار او الصغار ولكنها خطيرة للغاية، ومع الوقت تضعف شبكية العين، ونجد القرنية تتحدب للامام والسماكة لدى القرنية تقل وتضعف بصورة زائدة، والنظر يضعف بالتدريج، ومقاس النظارة يرتفع والاستجماتيزم يزيد ، وقد تصل الحالة الي ان اقول لها "مضطر ان ازرع قرنية" وتكون الحالة وقتها في ذهول.

3 مراحل للاصابة بالقرنية المخروطية وطرق علاجها
3 مراحل للاصابة بالقرنية المخروطية وطرق علاجها

 

وشدد الدكتور أحمد المعتصم أنه إذا لاحظ المريض تدهور في نظره سريعا، او لاحظ الشاب انه غير مرتاح اثناء ارتداء النظارة وحتى بعد تغييرها، لابد من قياس سطح القرنية وتحدب القرنية ولها مقاييس محددة وفي حالة اكتشاف مرض القرنية المخروطية مبكرا يكون من السهل علاجها، والمريض لابد ان يحرص على عينيه واذا لاحظ وجود تدهور في نظره عليه ان يرجع للطبيب المختص على الفور لفحصه، مشيراً أنه اصبح هناك اشعة البنتاكام التي من خلالها يتم فحص القرنية من الامام والخلف ومعرفة اذا كان المريض مصاب بالقرنية المخروطية او لا حتى في المراحل الاولى من اصابته بها.

أما عن اساليب علاج مرض القرنية المخروطية فأكد انه في الماضي كان الحل الوحيد للقرنية المخروطية هو زراعة القرنية اما الان فيتم تقسيم الاصابة بالقرنية المخروطية إلي ثلاثة مراحل إكلينيكياً للإصابة

- المرحلة الأولى وهي بداية الإصابة بالقرنية والمخروطية والتي من خلالها يتم عمل تثبيت للقرنية بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية، مع قطرات من فيتامين ب2، حيث يتم وضع القطرات في العين لمدة 10 دقائق، ثم يتعرض المريض للأشعة الفوق بنفسجية لمدة ثلاث أو أربع دقائق، في هذه الحالة ستتفاعل الأشعة مع الفيتامين مع ألياف القرنية، فتجعلها ثابتة وقوية ومتماسكة مع بعضها البعض، مما يثبت الحالة الخاصة بالقرنية على ما هو عليها.

- المرحلة الثانية وهي مرحلة الإصابة المتوسطة والتي من خلالها نزرع حلقات في العين وهي"الفيمتو رينج"  وتعتير من أحدث العلاجات الفعالة لمرض القرنية المخروطية حيث يتم استخدام تقنية الفيمتو ليزر بدون جراحة تماما، ويتم زرع حلقات في ألياف القرنية، وتستغرق العملية دقيقة واحدة فقط.

- المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإصابة المتأخرة والتي لابد أن نزرع قرنية جديدة والذي أصبح إجراء سهل كثيرا مع التطور الهائل في طب العيون، حيث تتم زراعة القرنية باستخدام الليزر بدون جراحة تماما حيث يتم إزالة جزء من القرنية وزرع جزء جديد باستخدام تقنية الفيمتو ليزر بدون جراحة تماما . 

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض العيون وتصحيح الابصار،  يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد المعتصم عبر "فيس بوك":

الدكتور أحمد المعتصم

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والموقع الإلكتروني لمركز الدكتور أحمد المعتصم:

http:// https://dr-ahmedelmotasem.com/ar

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عنوان المركز:

- ش ابو بكر الصديق مصر الجديدة.

للتواصل-احمد-المعتصم
 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


الدكتور أحمد المعتصم

المياه البيضاء

تصحيح الإبصار

القرنية المخروطية

الأطفال

البنتاكام

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