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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:19 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

 

2

فيديو..التأمين الصحى الشامل تكشف الأوراق اللازمة للتسجيل بالمنظومة الجديدة

 

3

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

 

4
 

3 دول تعلق تصدير السلاح لتركيا والاتحاد الأوروبى يبحث غدا العدوان على سوريا

5
 

محاولات من الجبلاية لإقامة لقاء الأهلي والزمالك بجمهور ببرج العرب

 

6
 

صور ..سوريون يتظاهرون ضد العدوان التركى وقتل المدنيين

 

7
 

شاروخان وجاكي شان وفان دام وجايسون موموا فى منتدى الترفيه بالسعودية

 

8
 

مِن قتل الأطفال والمدنيين إلى اغتيال السياسيين.. أردوغان يصعد من جرائمه بسوريا.. خارجية أمريكا تندد بمقتل أمين عام حزب سوريا المستقبل.. ونائب كردى لـ"أنقرة": لا دباباتكم ولا عساكركم يستطيعون إزاحتنا من أرضنا

 

9
 

تفاصيل سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على 16مليونا من 23 شخصا بزعم توظيفها

 

10
 

نائب وزير الخارجية: استياء مصرى لمواصلة الشركات الأجنبية العمل فى سد النهضة

 


الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

العدوان التركي على سوريا

مرتضى منصور

الاهلي

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