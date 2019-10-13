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اعرف الحد الأدنى والأقصى لقيمة رسم فحص طلب التصالح فى مخالفات البناء بالقانون

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:30 ص
اعرف الحد الأدنى والأقصى لقيمة رسم فحص طلب التصالح فى مخالفات البناء بالقانون الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين بشأن القضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، وفيما يلى نرصد تشكيل اللجنة المنوط بها البت فى طلبات التصالح، وكيفية تقديم طلب تقنين الأوضاع وقيمة رسم الفحص.
 
- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين.
 
- يرأس اللجنة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية.
 
- تتكون اللجنة من اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية .
 
- تضم اللجنة فى تشكيلها ممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
 
- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
 
- يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
 
- سداد رسم فحص للطلب المراد التصالح عليه يدفع نقداً بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
 

التصالح فى المخالفات

قانون التصالح

البناء المخالف

قيمة المخالفة

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