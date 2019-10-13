اعترافات مسجل خطر متهم بتجارة الهيروين بالزاوية الحمراء: طمعى اللى جابنى هنا

كتب عبد الله محمود

"طمعى وحبى للفلوس هما اللى جابونى هنا فى الحبس، لو كنت سمعت كلام أهلى ومشيت عدل مكنش ده بقى حالى، أصحاب السوء والشيطان ضحكوا عليا وخلونى أضل الطريق وأمشى غلط، أبويا وأمى ياما نصحومى بس مكنتش بسمع ليهم كلام، وده عقاب ربنا ليا بسبب غضب قلبهم عليا، اول ما هخرج هبوس رجل أبويا وأمى وهرجع إنسان نضيف "عماد.س" 28 سنة مسجل خطر، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة فى الزاوية الحمراء.



وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.



وأوضح أن السبب فى مجال تجارة المخدرات، هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر "الهيروين".



بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "عماد.س" 28 سنة مسجل خطر، مقيم فى منطقة الزاوية الحمراء، وبحوزته 800 قرص مخدر، و300 من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.