اسعار الاسماك اليوم.. البورى يبدأ من 32 جنيها والبربون 29 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 13-10-2019 استقرارا بجميع الأصناف طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

وتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 22-28 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسي 50-60 جنيها، وموسى بين 50-66جنيها للكيلو.

وكما تراوح سعر البوري بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليماري والسبيط بين 90- 200 جنيها فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وسجلت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.