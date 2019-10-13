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اسعار الاسماك اليوم.. البورى يبدأ من 32 جنيها والبربون 29 جنيها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:21 ص
اسعار الاسماك اليوم.. البورى يبدأ من 32 جنيها والبربون 29 جنيها سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 13-10-2019  استقرارا بجميع الأصناف طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة. 
 
وتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 22-28 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسي 50-60 جنيها، وموسى بين 50-66جنيها للكيلو. 
 
وكما تراوح سعر البوري بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليماري والسبيط بين 90- 200 جنيها فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وسجلت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

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