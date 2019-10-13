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استجواب زوجة وزير العدل فى كوريا الجنوبية حول مزاعم فساد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:50 ص
استجواب زوجة وزير العدل فى كوريا الجنوبية حول مزاعم فساد الشرطة الكورية الجنوبية ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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استجوبت النيابة العامة فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد "يونج كيونج-شيم" زوجة وزير العدل جو كوك، كجزء من تحقيق موسع فى مزاعم الفساد المحيطة بأسرة الوزير.

وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن هذه هى المرة الرابعة التى تستجوب فيها زوجة الوزير "يونج" التى تعمل كأستاذة بإحدى الجامعات الكورية.

وتواجه "يونج " مزاعم بتزوير شهادة صادرة من رئيس كلية لمساعدة ابنتها على الالتحاق بكلية طب.. كما يشتبه فى تورطها فى استثمار مشكوك فيه فى صندوق أسهم خاص.

ودار الاستجوب الرابع فى الغالب حول مشاركة "يونج" في صندوق الأسهم الخاص الذى استثمرت فيه هي وأبناؤها ما مجموعه 1.05 مليار وون (8.85 مليون دولار أمريكى) فى يوليو 2017.. وكان ذلك مباشرة بعد تولي "جو" منصب مستشار رئاسي للشؤون المدنية لحكومة مون جيه-إن.

وأفادت الوكالة أن مبيعات شركة محلية لتصنيع مفاتيح المصابيح ارتفعت - كثيرا - بفضل الطلبات الضخمة من المكاتب الحكومية بعد أن استثمر الصندوق مبلغا كبيرا من المال فيها، ونفى "جو كوك" أي تورط في الاستثمار في صندوق الأسهم الخاص.

وقالت مصادر - نقلت عنها وكالة (يونهاب) - إن النيابة تدرس إصدار مذكرة توقيف بحق "يونج " هذا الأسبوع، لكن من المحتمل أن تراجع القرار بعناية خاصة بعد رفض مذكرة توقيف بحق شقيق "جو" الأصغر الذى يواجه أيضا مزاعم الفساد، من قبل محكمة فى سول، وكانت المحكمة قد رفضت إصدار مذكرة توقيف متعللة بصحة شقيق "جو".

 


كوريا الجنوبيه

استجواب زوجه وزير العدل الكورى

وزير العدل الكورى الجنوبى

السلطات الكوريه الجنوبيه

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