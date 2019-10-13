ارتفاع هامشى لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والاستثمار

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 1.06 نقطة ليصل إلى مستوى 2811.46 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والاستثمار.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 103.9 مليون سهم محققة ما قيمته 85.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1402 صفقة ل26 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفع قطاعى العقارات والاستثمار ببورصة دبى بنسبة 0.83%، 0.16%، على التوالى، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 11.05%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.77%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.61%.