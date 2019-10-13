سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع هامشى لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والاستثمار

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:11 ص
ارتفاع هامشى لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والاستثمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 1.06 نقطة ليصل إلى مستوى 2811.46 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والاستثمار. 
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 103.9 مليون سهم محققة ما قيمته 85.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1402 صفقة ل26 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وارتفع قطاعى العقارات والاستثمار ببورصة دبى بنسبة 0.83%، 0.16%، على التوالى، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 11.05%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.77%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.61%.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى

اقتصاد دبى

سوق دبى المالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة