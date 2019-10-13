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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:09 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحا 15.24 نقطة ليصل إلى مستوى 5721.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحاً 17.73 نقطة ليصل إلى مستوى 6230.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.22 نقطة ليصل إلى مستوى 4728.16 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 48.2 مليون سهم بقيمة 7.5 مليون دينار كويتى عبر 1616 صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 19.61%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%.
 
وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.61%، تليه شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 10%، ثم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.71% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 6.84%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.29%.

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