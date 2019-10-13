ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحا 15.24 نقطة ليصل إلى مستوى 5721.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحاً 17.73 نقطة ليصل إلى مستوى 6230.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.22 نقطة ليصل إلى مستوى 4728.16 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 48.2 مليون سهم بقيمة 7.5 مليون دينار كويتى عبر 1616 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 19.61%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%.

وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.61%، تليه شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 10%، ثم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.71% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 6.84%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.29%.