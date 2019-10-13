ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار هاجيبيس باليابان لـ 23 شخصا

طوكيو (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار (هاجيبيس) فى المحافظات اليابانية (كاناجاوا) و(توتشيجي) و(جونما) و(إيوات) و(ميياجي) و(فوكوشيما) و(تشيبو) و(سيتاما) و(شيزوكا) و(إيباراكي) إلى 23 قتيلا و166 مصابا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإعصار تسبب أيضا فى فقدان 16 شخصا حتى الآن بالإضافة إلى حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت الشبكة اليابانية أنه قد تم نشر قوارب وطائرات هليكوبتر فى المناطق التى غمرتها الفيضانات لمساعدة المتضررين من المياه الغزيرة والمشاركة فى جهود الإنقاذ حيث أن الانهيارات الأرضية دفنت العديد من المنازل.