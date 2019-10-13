ارتفاع بورصة دبى بنسبة 5% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.50% رابحا 13.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2824.41 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والاستثمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 301.4 مليون سهم محققة ما قيمته 314.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3119 صفقة لـ36 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 17 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.61%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.77%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.11%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.40%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10.21%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 5.62%.