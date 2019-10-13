اجتماع بالرى لمناقشة إجراءات استقبال موسم الأمطار

كتبت أسماء نصار

عقد وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم، الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير لمناقشة الترتيبات والإجراءات التي تتخذها الوزارة لاستقبال موسم الأمطار.

واستعرض الاجتماع المشروعات التى ينفذها القطاع، التى بلغت 68 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالى، و تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كبارى وحماية جسور الترع وأعمال الطرق ، كذلك تأهيل المجارى المائية وأعمال تغطيات، حيث تبلغ قيمة ما يتم تنفيذه من عمليات جارية حوالى 1.1 مليار جنيه خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021

وأوضح تقرير للقطاع أنه تم تنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 47.300 مليون جنيه شملت عمليات (وادى عبادى 2أ - وادى عبادى 2 ج - نجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادى - عمليه حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار – عملية حماية وادى دجلة ) إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 10.500مليون جنيه شملت إنشاء كوبرى ملاحى على ترعة المحمودية الكيلو متر 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص، وكذلك عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن ، بالإضافة إلى أعمال تأهيل ترعتي (الخوالد بأماكن متفرقة - المنشأة بأماكن متفرقة).

وأشار التقرير إلى أن القطاع نفذ أعمال طرق بقيمة 5.6 مليون جنية شملت أعمال طرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة 8.000 - ، فضلاً عن أعمال طرق بالجسر الأيمن على فرع (1) بتوشكى بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة 17.000 - عملية أعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 7015 متر من 17.000 حتى الكيلو 24.015) وأعمال آخرى بقيمة2.3 مليون جنية، ومن أهمها تنفيذ أعمال مدرجات من الدبش فى نطاق حدائق القناطر و أعمال تأهيل مركز تدريب المهندسين بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.