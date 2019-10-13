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الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:51 م
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اجتماع بالرى لاستعراض تجارب معالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:51 م
اجتماع بالرى لاستعراض تجارب معالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منها اجتماع بالرى لاستعراض تجارب معالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منها
كتبت أسماء نصار

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عقد وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتورة سلوى أبو العلا مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية والمهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى للوزارة، حيث تم استعراض تجارب معالجة مياه الصرف الصحى لتعظيم الاستفادة منها فى مجال إعادة استخدام المياه.
 
وينفذ المركز القومى للبحوث تجربة استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة فى معالجة مياه الصرف الصحى باستخدام خزانات الصرف المغلقة واستتباعها بتكنولوجيا الأراضى الرطبة حيث يتم استخراج غاز الميثان من الخزان واستعمال المياه الناتجة عن الأراضي الرطبة فى زراعة المسطحات الخضراء، و فصل المواد الصلبة عن مياه الصرف الصحى واستعمال المياه فى الاستزراع السمكى ثم استخدام المياه الناتجة فى الزراعة.
 
الجدير بالذكر أن الوزارة تنفذ حملات للمواطنين بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث والتعديات ومنع القاء المخلفات والقمامة بنهر النيل والمجارى المائية وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه فى ضوء التحديات التي تواجه منظومة الموارد المائية في مصر والممثلة فى محدودية الموارد المائية وازدياد الطلب وتنافس القطاعات على المياه، واستمرار المعدلات العالية للزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكانى بالوادى والدلتا، والتغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على الاحتياجات المائية، علاوة على تلوث المجاري المائية الذى يؤدى الى تدهور نوعية المياه، إلى جانب ازدياد الفجوة الغذائية والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي، وضعف الوعى بأساليب توفير المياه، و الكم الهائل من التعديات على نهر النيل وشبكة المجارى المائية والحاجة إلى تأكيد أهمية الانتفاع الأمثل بمجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف والحفاظ عليها.
 

وزارة الرى

الصرف الصحى

معالجة المياه

غاز الميثان

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