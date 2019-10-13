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اتحاد المعلمين العرب يطالب المجتمع الدولى بالوقوف أمام مؤامرات أردوغان فى سوريا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:58 ص
اتحاد المعلمين العرب يطالب المجتمع الدولى بالوقوف أمام مؤامرات أردوغان فى سوريا خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب
كتبت آية دعبس

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أصدر اتحاد المعلمين العرب، المنعقد بالقاهرة برئاسة خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب بحضور وفود 12 دولة عربية، بيانا ضد العدوان التركي الآثم على الأراضى السورية الذى يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح البيان أن أوردغان يباشر دوره المكمل لدائرة المؤامرة الأمريكية الصهيونية وأدواتها، للنيل من الأمة العربية وجوداً وهويةً من خلال ما يتوهمونه من أضغاث أحلامهم المريضة بتقسيم سوريا.

وأعلن اتحاد المعلمين العرب، أنه نيابة عن ملايين المعلمين العرب يؤكد على موقفهم الثابت بالدعم الكامل للدولة السورية الشقيقة بكل مؤسساتها ، والتأكيد على اعتزازهم بالجيش العربي السوري الباسل، معربين عن ثقتهم أن العدوان التركى الغاشم لن يفتَ في عضد حماة الديار، ولن ينال من صمود الشعب العربي السوري وإرادته الحرة.

وأدان اتحاد المعلمين العرب ما وصفه بـ"العربدة الإردوغانية" فى الأراضى السورية، مطالببين المجتمع الدولي بالوقوف في وجه هذه الأطماع التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وطالب اتحاد المعلمين العرب، جامعة الدول العربية باحتضان القضية السورية، والوقوف بجانبها حتى يتحقق انسحاب كامل للقوات التركية الغازية فى شمال سوريا ، من دون قيد أو شرط، والحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً.

وكشفت الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب، أن هناك اتصالات مكثفة بالقوى الشعبية العربية، للإسراع في اتخاذ موقف موحد لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي تهدد الأمن القومي العربي بشكل تام، وسلامة ووحدة سورية.


اتحاد المعلمين العرب

سوريا

الاعتداء السورى

تركيا

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