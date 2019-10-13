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إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعى فى مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:50 م
إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعى فى مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبى مهاجرين غير شرعيين ـ صورة أرشيفية
واشنطن(أ ش أ)

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أعلنت منظمتا "أطباء بلا حدود"، و"نجدة المتوسط " (إس أو إس ميديتيرانى) أنهما تمكنتا من إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعى كانوا على متن قارب مطاطى فى مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبى.

وذكرت المنظمتان الإنسانيتان غير الحكوميتين - حسب شبكة "إيه بى سى نيوز " الإخبارية الأمريكية - أن سفينة "أوشن فايكينج" التابعة لهما أنقذت صباح اليوم الأحد، المهاجرين الذين كانوا على بعد حوالى 80 كيلو مترا قبالة الساحل الليبى، وأن 6 أطفال كانوا من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

يشار إلى أن ليبيا تعد إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.

 


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الساحل الليبى

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