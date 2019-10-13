إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعى فى مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبى

واشنطن(أ ش أ)

أعلنت منظمتا "أطباء بلا حدود"، و"نجدة المتوسط " (إس أو إس ميديتيرانى) أنهما تمكنتا من إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعى كانوا على متن قارب مطاطى فى مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبى.

وذكرت المنظمتان الإنسانيتان غير الحكوميتين - حسب شبكة "إيه بى سى نيوز " الإخبارية الأمريكية - أن سفينة "أوشن فايكينج" التابعة لهما أنقذت صباح اليوم الأحد، المهاجرين الذين كانوا على بعد حوالى 80 كيلو مترا قبالة الساحل الليبى، وأن 6 أطفال كانوا من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

يشار إلى أن ليبيا تعد إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.