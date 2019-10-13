سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إنطلاق سباق الدراجات الهوائية للبنات للتأهيل لبطولة الجمهورية ببورسعيد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:40 م
إنطلاق سباق الدراجات الهوائية للبنات للتأهيل لبطولة الجمهورية ببورسعيد سباق الدراجات
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم انطلاق سباق الدراجات الهوائية للبنات المؤهل لبطولة الجمهورية والذى يقام لأول مرة على مستوى الجمهورية.

واكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد يولى الأنشطة الرياضية اهتماما كبيرا لتحقيق مقولة العقل السليم فى الجسم السليم، مشيرا إلى أهمية ممارسة الرياضة كأحد ركائز التنمية العقلية والمهارية للطلاب.

وصرح باهى فى بيان أن هذا السباق يأتى الأول من نوعه على مستوى الجمهورية وكذلك الأول من نوعه بالنسبة لاشراك الطالبات موجها الشكر للقائمين عليه ولتوجيه عام التربية الرياضية لما يبذل من جهد بارز فى الأنشطة التربوية الرياضية كما وجه الشكر لمدير امن بورسعيد وإدارة مرور بورسعيد للاهتمام بتأمين هذا الحدث.

و انطلق السباق من نقطة البداية أمام معسكر الكشافة الدولى مرورا بشارع عاطف السادات وصولا إلى مسجد السلام ثم العودة مرة اخرى لنقطة البداية وسط تأمين من أجهزة الشرطة وإدارة مرور بورسعيد.

 

سباق الدراجات الهوائية للبنات (1)

سباق الدراجات الهوائية للبنات (1)

 

سباق الدراجات الهوائية للبنات (2)
سباق الدراجات الهوائية للبنات (2)

 

سباق الدراجات الهوائية للبنات (3)
سباق الدراجات الهوائية للبنات (3)

 

سباق الدراجات الهوائية للبنات (4)
سباق الدراجات الهوائية للبنات (4)

 


بورسعيد

محافظه بورسعيد

سباق الدراجات

مرور بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة