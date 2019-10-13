إنطلاق سباق الدراجات الهوائية للبنات للتأهيل لبطولة الجمهورية ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم انطلاق سباق الدراجات الهوائية للبنات المؤهل لبطولة الجمهورية والذى يقام لأول مرة على مستوى الجمهورية.

واكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد يولى الأنشطة الرياضية اهتماما كبيرا لتحقيق مقولة العقل السليم فى الجسم السليم، مشيرا إلى أهمية ممارسة الرياضة كأحد ركائز التنمية العقلية والمهارية للطلاب.

وصرح باهى فى بيان أن هذا السباق يأتى الأول من نوعه على مستوى الجمهورية وكذلك الأول من نوعه بالنسبة لاشراك الطالبات موجها الشكر للقائمين عليه ولتوجيه عام التربية الرياضية لما يبذل من جهد بارز فى الأنشطة التربوية الرياضية كما وجه الشكر لمدير امن بورسعيد وإدارة مرور بورسعيد للاهتمام بتأمين هذا الحدث.

و انطلق السباق من نقطة البداية أمام معسكر الكشافة الدولى مرورا بشارع عاطف السادات وصولا إلى مسجد السلام ثم العودة مرة اخرى لنقطة البداية وسط تأمين من أجهزة الشرطة وإدارة مرور بورسعيد.

سباق الدراجات الهوائية للبنات (1)



سباق الدراجات الهوائية للبنات (2)



سباق الدراجات الهوائية للبنات (3)