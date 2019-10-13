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إصابة 9 أشخاص فى حادثى سير بالشرقية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:29 ص
إصابة 9 أشخاص فى حادثى سير بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات، فى حادثى سير بطريق العاشر أبوحماد، وبمنطقة كوبرى السحارة وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وإخطار النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق " العاشر- أبوحماد الجديد" أمام الصوب الزراعية، بين سيارة مكروباص وسيارة ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لإسعافهم، كما أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكى، بالقرب من كوبرى السحارة بالصالحية وحالتهم مستقرة.

 

 

 

الشرقية

طريق العاشر

حادث تصادم

مستشفي بلبيس العام

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