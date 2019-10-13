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إصابة 7 أشخاص إثر استهداف مطار مقديشيو الدولى بثلاث قذائف هاون

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:08 م
إصابة 7 أشخاص إثر استهداف مطار مقديشيو الدولى بثلاث قذائف هاون انفجار فى مطار مقديشيو-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أعلن مصدر دبلوماسي صومالي، اليوم ، الأحد ، إصابة 7 أشخاص إثر إطلاق 3 قذائف هاون على الأقل على مطار مقديشيو الدولي.

وذكرت إذاعة (شبيلي) الصومالية أن المطار يخدم مجمع مبان، ويشمل عدة سفارات ومقر الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم".

وكان قد أكد مصدر أممي في مقديشيو وقوع الهجوم، إلا أنه لم يدل بتفاصيل أخري حول أعداد المصابين.. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم.

جدير بالذكر أن حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة عادة ما تشن هجمات تفجيرية تستهدف مواقع تابعة للحكومة والجيش الصومالي و"أميصوم".

 

 


الصومال

مطار مقديشيو

قذائف هاون

حركة الشباب

الجيش الصومالى

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