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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس مع لودر بطريق بلبيس- الزقازيق

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:44 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس مع لودر بطريق بلبيس- الزقازيق حادث تصادم -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادث تصادم أتوبيس يقل 26 راكبا مع بلودر، بطريق " بلبيس- الزقازيق"، تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقي الإسعافات اللازمة، وإخطار النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا  من مركز شرطة  الزقازيق بوقوع حادث تصادم، بطريق بلبيس- الزقازيق، أمام المشروع،  بين أتوبيس 26 راكب، ولودر وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلي مستشفي  الزقازيق الجامعي لإسعافهم.

 


الشرقية

مركز شرطة الزقازيق

حادث تصادم

مستشفي الزقازيق الجامعي

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