إصابة 4 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بطهطا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية من السيطرة على مشاجرة تم إطلاق أعيرة نارية فيها ونتج عنها إصابة 4 أشخاص من طرفى المشاجرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بقوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز طهطا ووجود مصابين وتم الفصل بين الطرفين وإلقاء القبض على المشاركين فيها والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزيز رئيس فرع بحث الشمال أن المشاجرة بين طرف أول ثروت ن م ا 38 سنة مزارع مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحة دخول وخروج "، ومحمد ا س 27 سنة عامل ومحمدين ا س 24 سنة عامل مصابين " جرح بفروة الرأس ."

وبين طرف ثان على ا ا ا 21 سنة عامل وهشام ع ا ح 20 سنة عامل، ومحمد ح ا ح 26 سنة عامل والطرفان يقيمان بذات الناحية ونتج عن ذلك إصابة المدعو طلعت م ر 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " شظية بالرقية "،و لا ينتمي لطرفي المشاجرة - تصادف تواجدة بالمكان وبسؤاله لم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ،و"3" طلقات من ذات العيار وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وأتهم الطرف الأول - الأول من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازته وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.