إصابة طفلين بحالة تسمم عقب تناولهما طعاما فاسدا بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام طفلين مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر عقب تناولهما طعاما فاسدا، بينما استقبل مستشفى سوهاج الجامعى طفلة فى الثامنة من العمر مصابة بحالة إعياء عقب تعرضها للدغ عقرب.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى 3 بلاغات متفرقة من بينها حالتى تسمم وحالة لدغ عقرب، وتم حجزهم داخل مستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدات المباحث بوصول الطفل "أحمد ا ع ح" 3 سنوات ويقيم بناحية دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج العام مصاباً بـ"حالة إعياء وقىء مستمر" ادعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال والدتها المدعوة "نعمة ع ا" 41 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت حدوث إصابة نجلها عقب تناوله وجبة طعام معدة بالمنزل " فاسدة " ونفت الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة سوهاج بوصول الطفلة "أيريني م ن" 5 سنوات وتقيم بناحية دائرة المركز مصابة بـ"حالة إعياء وقىء مستمر " ادعاء تناول طعام فاسد.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها المدعوة "مديحة س و" 33 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت حدوث إصابة ابنتها عقب تناولها وجبة طعام معدة بالمنزل " فاسدة " ونفت الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثالث من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "إسراء ع ه" 8 سنوات وتقيم دائرة المركز مصابة بـ"حالة إعياء" ادعاء لدغ عقرب.

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها المدعوة "فاتن ج ا ا" 33 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو ابنتها أمام المنزل لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية.