إصابة شخص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية" بالشرقية

أصيب صاحب محل "فول وطعمية"، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسدن اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المحل الموجود بمنطقة كفر "الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية" بكفر "الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، تمكنت من السيطرة على النيران وإخماداها، فيما أسفر الحريق عن إصابة صحاب المحل بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى "الأحرار" التعليمى، لتلقى افسعافات اللازمة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.