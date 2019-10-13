سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إصابة شخص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية" بالشرقية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:54 م
إصابة شخص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية" بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب صاحب محل "فول وطعمية"، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسدن اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المحل الموجود بمنطقة كفر "الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية.
 
وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية" بكفر "الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.
 
وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، تمكنت من السيطرة على النيران وإخماداها، فيما أسفر الحريق عن إصابة صحاب المحل بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
جرى نقل المصاب إلى مستشفى "الأحرار" التعليمى، لتلقى افسعافات اللازمة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية

حريق

الزقازيق

مستشفي الأحرار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

الرئيس السيسي: أحداث 2011 كان لها تأثير سلبى على مفاوضات سد النهضة

الرئيس السيسي: أحداث 2011 كان لها تأثير سلبى على مفاوضات سد النهضة

الرئيس السيسى: من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه

الرئيس السيسى: من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه

شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة